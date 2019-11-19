На конференции в Петербурге обсудят, как привлечь деловые мероприятия в город

На конференции в Петербурге обсудят, как привлечь деловые мероприятия в город
Конференция пройдет в Официальной гостинице Эрмитажа. Фото: thehermitagehotel.ru

В Петербурге 22 ноября состоится Международная конференция «Как привлечь деловые мероприятия в город: синергия участников рынка, механизмы и условия взаимодействия».

Мероприятие пройдет на площадке официальной гостиницы государственного музея Эрмитаж. Участие в нем примут более ста представителей туристической отрасли, органов власти и топ-менеджеров российских и зарубежных компаний.

Программа конференции разделена на несколько секций: городские экосистемы для деловых мероприятий, стратегическое партнерство, технологическая парадигма кооперации, современные тенденции и тренды рынка.

Участники обсудят такие темы как взаимодействие с государственными органами, выбор поставщиков и партнеров для организации мероприятий, технологии в туристической отрасли, развитие региональных деловых проектов и другие ключевые вопросы.

Организатором конференции выступает СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» комитета по развитию туризма Петербурга.

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