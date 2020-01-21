В Петергофе из-за сильного ветра закрыли парки

В Петергофе из-за сильного ветра закрыли парки
Вход в парки Петергофа закрыт. Фото: pixabay.com

Парки государственного музея-заповедника «Петергоф» закрыли 21 января. Причиной этого стало штормовое предупреждение.

Для посетителей вход в парки закрыт на весь день. Делается это в целях безопасности. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер западных направлений разгонится до 7-12 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с.

«Простите за неудобства, надеемся, что завтрашний день будет более расположен к прогулкам», — отметили в музее.

Не исключено, что 22 января парки также будут закрыты. Как сообщает МЧС, в среду в Петербурге ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 17 м/с.

Горожан в ветряные дни просят избегать шатких строений, рекламных щитов, мостов, трубопроводов, линий электропередач и деревьев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уровень воды в Неве поднялся из-за сильного ветра в Петербурге.

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