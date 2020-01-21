В Петербурге задержан грабитель продуктового магазина на Художников

В Петербурге задержан грабитель продуктового магазина на Художников
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов Выборгского района задержали мужчину, которого подозревают в ограблении продуктового магазина в Петербурге.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло на проспекте Художников, дом №32. Случайный прохожий заметил, как неизвестный мужчина пытается пробраться в павильон, вскрывая входную дверь, и сообщил об этом в полицию. Грабитель с ножом начал угрожать продавцу и вытащил пять тысяч рублей из кассы.

После совершения преступления злоумышленник попытался сбежать, однако был задержан очевидцами. На место происшествия прибыли оперативники, которые установили, что задержанному 34 года, у него нет работы, а зарегистрирован он в Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестные ограбили два магазина с помощью газовых баллончиков.

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