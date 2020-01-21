В России нетрезвых нарушителей предложили принудительно лечить

Жителей России, которые неоднократно совершали правонарушения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, предложили направлять на лечиться принудительно.

Как сообщают «Известия», российские МВД и Минюст уже работают над соответствующими положениями, которые позже войдут в проект нового КоАП. Их разработают к началу марта 2020 года.

Инициатива предполагает, что российские суды будут иметь право направлять на принудительное лечение от алкоголизма людей, которые более одного раза совершили правонарушения в нетрезвом виде, а также распивали алкогольные напитки в общественных местах.

Нарушителей также заставят проходить диагностику, профилактику и медицинскую или соцреабилитацию.

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