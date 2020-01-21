В Петербурге начали вырубать больные вязы и клены

В Никольском и Александровском саду, расположенных в центре Петербурга, приступили к вырубке больных деревьев.
В скором времени в двух садах Петербурга будут вырублены 35 деревьев. Шесть из них находятся в Никольском саду и еще 29 — в Александровском. Специалисты выявили у 34 вязов голландскую болезнь, а один клен оказался с гнилыми корнями.
По словам зампредседателя городского комитета по благоустройству Оксаны Гусевой, на месте спиленных деревьев появятся рябина и липа, поскольку именно эти деревья меньше всего подвержены заражению. Всего будет высажено 55 деревьев.
Сегодня, 21 января, вырубку деревьев в Александровском саду пришлось прервать из-за начавшегося дождя.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура признала незаконной вырубку деревьев на Шлиссельбургском.