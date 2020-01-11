Прокуратура признала незаконной вырубку деревьев на Шлиссельбургском

Произошедшее не согласовали с КГИОП.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Вечерняя Усть-Ижора». В посте сказано, что природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга признала незаконной массовую вырубку в Усть-Ижоре во время берегоукрепительных работ АО «Возрождение». Ведомство обязует провинившихся устранить нарушения.

В прокуратуре отметили, что территория вдоль шоссе находится в зоне охраняемого ландшафта и охранной зоной и все работы должны были быть согласованы с КГИОП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в деревне Согиницы началась реставрация Никольского собора. Работы ведут подрядчики из Архангельской области. Завершить реставрацию планируют за два года.