Прокуратура признала незаконной вырубку деревьев на Шлиссельбургском

Прокуратура признала незаконной вырубку деревьев на Шлиссельбургском
Фото: pixabay.com

Произошедшее не согласовали с КГИОП.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Вечерняя Усть-Ижора». В посте сказано, что природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга признала незаконной массовую вырубку в Усть-Ижоре во время берегоукрепительных работ АО «Возрождение». Ведомство обязует провинившихся устранить нарушения.

В прокуратуре отметили, что территория вдоль шоссе находится в зоне охраняемого ландшафта и охранной зоной и все работы должны были быть согласованы с КГИОП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в деревне Согиницы началась реставрация Никольского собора. Работы ведут подрядчики из Архангельской области. Завершить реставрацию планируют за два года.

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Прокуратура признала незаконной вырубку деревьев на Шлиссельбургском
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Прокуратура признала незаконной вырубку деревьев на Шлиссельбургском шоссе