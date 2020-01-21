В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете коллекторской деятельности в России

В Госдуму внесли законопроект о запрете на территории Российской Федерации деятельности коллекторских агентств, сообщается в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект разработали депутаты Сергей Вострецов и Юрий Волков. По словам авторов инициативы, документ предлагает помимо запрета самих коллекторов запретить привлечение кредитором иных лиц для возврата долга.

Депутаты также предложили с января следующего года отменить действие закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме рассказали, когда будет принят закон о поправке в конституцию.