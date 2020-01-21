Петербуржцы увидели одинокого коня на севере города

Петербуржцы увидели одинокого коня на севере города
Животное гуляет в одиночестве. Фото: группа "Лахта Онлайн | Приморский район"/ ВК

Животное всех боится и никого к себе не подпускает.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Лахта Онлайн Приморский район». Местные жители рассказали, что увидели коня в районе Коннолахтинской дороги. Люди убеждены, что животное потерялось – оно напугано и никого к себе не подпускает.

«Гуляет одинокий конь, людей близко не подпускает»,

— пишет автор снимка.

Непонятно, нашелся ли в итоге хозяин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коня Юлия наказали за фото с туристами на Дворцовой. Предприимчивый мужчина не спросил разрешения у правообладателей персонажа.

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