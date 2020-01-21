Мишустин поставил главные задачи перед правительством

Мишустин поставил главные задачи перед правительством
Михаил Мишустин поздравил коллег. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр поздравил министров и вице-премьеров с назначением.

Об этом стало известно сегодня, 21 января, во время первого заседания нового правительства России. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллег с получением должностей и поставил перед ними рабочие задачи на ближайшее время. Во-первых, он попросил сконцентрировать внимание на проблемах с демографией, а, значит, на поддержке семей, на росте доходов россиян, качестве здравоохранения и прочих моментах.

Во-вторых, Мишустин призвал работать над ускорением роста экономики, чтобы были реализованы все социальные программы.

В-третьих, премьер напомнил о нацпроектах, которые президент России Владимир Путин подписал после своего назначения на должность главы государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин объявил состав нового правительства. Некоторым удалось сохранить свою должность, но большинству пришлось покинуть посты.

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