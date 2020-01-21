Дерипаска поругал российский ЦБ и похвалил Трампа

Бизнесмен считает, реформы президента Америки в экономике и социальной сфере заслуживают похвалы.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем бизнесмен Олег Дерипаска рассказал в своем Telegram-канале. Он написал, что остался под впечатлением после выступления президента Америки Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Дерипаска заверил, что российскому Центробанку есть чему поучиться.

Так, Трамп похвастался, что за четыре года смог создать семь миллионов рабочих мест, хотя планировал всего два миллиона. Теперь уровень безработицы в Америке составляет всего 3,5%.

Дерипаска припомнил, что за тот же срок ЦБ наоборот уничтожил 2,5 миллиона рабочих мест, так как закрывал предприятия. Бизнесмен также отметил, что в Америке заботятся о льготах для детей и матерях-одиночках.

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