Дерипаска поругал российский ЦБ и похвалил Трампа

Дерипаска поругал российский ЦБ и похвалил Трампа
Дерипаска порадовался за Америку. Фото: oleg.deripaska/ Instagram

Бизнесмен считает, реформы президента Америки в экономике и социальной сфере заслуживают похвалы.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем бизнесмен Олег Дерипаска рассказал в своем Telegram-канале. Он написал, что остался под впечатлением после выступления президента Америки Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Дерипаска заверил, что российскому Центробанку есть чему поучиться.

Так, Трамп похвастался, что за четыре года смог создать семь миллионов рабочих мест, хотя планировал всего два миллиона. Теперь уровень безработицы в Америке составляет всего 3,5%.

Дерипаска припомнил, что за тот же срок ЦБ наоборот уничтожил 2,5 миллиона рабочих мест, так как закрывал предприятия. Бизнесмен также отметил, что в Америке заботятся о льготах для детей и матерях-одиночках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что программу материнского капитала в Петербурге могут продлить до 2026 года.

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