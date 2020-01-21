В Ленобласти ВАЗ переехал пешехода. Мужчину пытаются спасти врачи

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Все случилось сегодня вечером, 21 января. Обо всем сообщили в правоохранительных органах. Авария случилась в Ленинградской области на дороге Ропща – Марьино. Мужчина переходил дорогу, когда на него наехал ВАЗ. Уточняется, что пешеход бежал, поэтому водитель его и не заметил. В результате мужчина получил серьезные травмы, на место прибыла карета скорой помощи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Пока что все подробности остаются неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на Среднеоохтинском пешеход сломал ногу. Люди пишут, что авария произошла на Среднеохтинском проспекте недалеко от дома номер 22. «Шевроле» по непонятной причине наехал на пешехода прямо на трамвайных путях.