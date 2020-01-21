В ДТП на Среднеоохтинском пешеход сломал ногу

Обстоятельства инцидента выясняются – непонятно, кто виноват в аварии.

Все случилось сегодня вечером, 21 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Среднеохтинском проспекте недалеко от дома номер 22. «Шевроле» по непонятной причине наехал на пешехода прямо на трамвайных путях. Не уточняется, как именно случилось ДТП. Говорится лишь, что мужчина в результате сломал ногу – на место прибыли карета скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Пользователи предположили, что пешеход мог выходить из общественного транспорта, когда его сбил с ног автомобиль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Мечникова каршеринговый автомобиль въехал в маршрутку. В результате, кажется, никто не пострадал.