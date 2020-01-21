Власти объяснили рост цен на капремонт в Петербурге

Власти объяснили рост цен на капремонт в Петербурге
Шарлаев объяснил, почему цены выросли. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Жители города возмущены тем, что им приходится переплачивать и даже создали петицию.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем первый зампредседателя жилищного комитета Петербурга Сергей Шарлаев рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он, комментируя рост цен на капитальный ремонт, отметил, что это вынужденная мера. Одной из причин является выполнение региональной программы в те сроки, которые установили власти.

Напоминаем, что петербуржцы платят теперь за капремонт в два раза больше, чем раньше. Горожане создали петицию в интернете, через которую у губернатора Александра Беглова требуют снизить стоимость услуги. Ее подписали почти десять тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России предложили отменить комиссию за платежи по ЖКХ. Сейчас комиссия составляет от 0,5 до 2%.

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