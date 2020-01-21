Сотрудники роддома в Пушкине бьют тревогу из-за отсутствия важных лекарств

Они написали письмо, в котором просят разобраться с ситуацией, когда роженицам приходится платить за лекарства.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Акушеры роддома в Пушкине написали коллективное обращение в администрацию больницы №38 имени Семашко. Они заявили, что им не хватает важных лекарств и роженицам приходится покупать их за свой счет, хотя такого быть не должно. Некоторые препараты невозможно купить в аптеке и что с этим делать – непонятно.

«Просим вас разъяснить нам наши действия в части проведения назначаемых манипуляций и разъяснить пациентам причины отсутствия данных лекарств»,

— сообщают сотрудники больницы.

Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин во время своего выступления перед Федеральным собранием заявил, что проблем с доступностью лекарств в стране быть не должно. Он также подчеркнул важность решения демографических проблем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил освободить медиков от уголовной ответственности за потерю лекарств.