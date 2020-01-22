Школы и лицеи Петербурга эвакуируют с давкой

Школы и лицеи Петербурга эвакуируют с давкой
Эвакуация лицея №533. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге из-за анонимных писем с угрозами массово эвакуируют учебные заведения. Родители сообщают, что дети устроили давку в одном из лицеев.

На наличие опасных предметов 22 января проверяют Лицей №533 на Новочеркасском проспекте, лицей №144 на Суздальском проспекте, школу №492 на Димитрова, гимназию №177 на Ириновском проспекте и другие учебные заведения.

«Лицей №265 тоже эвакуировали. Дети вышли разутые. В раздевалках давка с криками», — рассказала петербурженка в соцсетях.

Родители сетуют на то, что эвакуации происходят почти каждый день. Это мешает учебному процессу в школах и распорядку в детсадах.

«С 26 декабря 90 сад на Ударников эвакуируют каждый день. Вчера детей сняли со сна. Мы не знаем, что делать. Может быть, куда-то обратиться с жалобой, родители боятся водить детей, а если отводишь, едешь забирать в середине дня. Ужас», — пожаловалась одна из матерей.

В список «минеров» также попали Елизаветинская больница и Петродворцовый, Петроградский, Дзержинский, Сестрорецкий, Октябрьский районные суды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 21 января в Петербурге эвакуировали 12 тыс. 678 человек.

лицей минирование новости спб школы эвакуация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Геркус: у Денисова была возможность вернуться в «Зенит»
Пассажиропоток в Пулково в 2020 году может увеличиться на 10%
Трамваи и троллейбусы на три дня станут бесплатными для ветеранов
В Петербурге резко выросла популярность складских помещений
Чайку назначили полпредом в СКФО
Владельцы нового бизнес-жилья «Лидер групп» будут соседстсвовать ...
На стрелке Васильевского острова прогремит Ленинградский салют 1944 года
Два человека погибли в горящем доме в Ленобласти