Школы и лицеи Петербурга эвакуируют с давкой

В Петербурге из-за анонимных писем с угрозами массово эвакуируют учебные заведения. Родители сообщают, что дети устроили давку в одном из лицеев.

На наличие опасных предметов 22 января проверяют Лицей №533 на Новочеркасском проспекте, лицей №144 на Суздальском проспекте, школу №492 на Димитрова, гимназию №177 на Ириновском проспекте и другие учебные заведения.

«Лицей №265 тоже эвакуировали. Дети вышли разутые. В раздевалках давка с криками», — рассказала петербурженка в соцсетях.

Родители сетуют на то, что эвакуации происходят почти каждый день. Это мешает учебному процессу в школах и распорядку в детсадах.

«С 26 декабря 90 сад на Ударников эвакуируют каждый день. Вчера детей сняли со сна. Мы не знаем, что делать. Может быть, куда-то обратиться с жалобой, родители боятся водить детей, а если отводишь, едешь забирать в середине дня. Ужас», — пожаловалась одна из матерей.

В список «минеров» также попали Елизаветинская больница и Петродворцовый, Петроградский, Дзержинский, Сестрорецкий, Октябрьский районные суды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 21 января в Петербурге эвакуировали 12 тыс. 678 человек.