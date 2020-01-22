В Петербурге анонимы из Нидерланд эвакуировали 12 тысяч человек

Неизвестные продолжают терроризировать Петербург ложными сообщениями о минировании. Во вторник, 21 января, в городе эвакуировали 12 тыс. 678 человек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, проверки прошли на 388 объектах. В список анонимов попали 10 зданий судов, 75 станций метро, 200 учебных заведений, 68 детских садов, 26 больниц и поликлиник, один музей, семь вокзалов и аэропорт Пулково.

По решению администрации эвакуация на большинстве объектов не проводилась. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не найдено. Все сообщения оказались ложными. В проверочных мероприятиях было задействовано 405 полицейских и 78 машин.

Письма, как и прежде, были разосланы на электронные адреса судов. Отправлены они были с IP-адреса, зарегистрированного в Нидерландах.

Письма с угрозами взрыва начали приходить в конце ноября. Неизвестные грозятся рассылать сообщения до тех пор, пока не получат 120 биткоинов. Деньги им, якобы, задолжал глава медиагруппы «Царьград ТВ» Константин Малофеев. Предприниматель свою причастность к криптовалюте опроверг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы поставили ультиматум Константину Малофееву. Они заявили, что если не получат биткоины в течение 1-2 недель, письма с угрозами взрыва будут приходить дважды за день.