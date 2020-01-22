Владельцы нового бизнес-жилья «Лидер групп» будут соседстсвовать с тубдиспансером

На Поклонной горе в Выборгском районе Северной столицы появился жилкомплекс бизнес-класса. Застройщик порадовал жильцов «зеленой зоной», однако не рассказал о туберкулезной больнице рядом.

«Лидер групп», строящий ЖК «Leningrad», также умолчал о том, что буквально в соседней двери от домов бизнес-класса находится центр помощи ВИЧ-инфицированным, в котором размещены 410 человек. Согласно закону, при наличии рядом зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) застройщик должен сообщить об этом Госстройнадзору, поскольку в таком случае действуют ограниченные права на пользование землей.

Начиная строительство, «Лидер групп» не уведомил Госстройнадзор о таком соседстве, пишет АБН. Кроме того, как утверждает Роспотребндазор, больница должна находиться не ближе 100 метров к жилому зданию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 73 муниципальных депутата выступили против застройки Муринского парка.