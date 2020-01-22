Водителя каршеринга отправили в колонию за пьяную езду по Петербургу

Суд в Петербурге вынес приговор по делу Владислава Синюка. Он сел за руль каршерингового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Решением суда автомобилисту предстоит провести 2 года и 8 месяцев в колонии-поселении. Управлять транспортным средством он не сможет три года.

«Синюк признал вину в совершении преступления», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что в октябре 2019 года Владислав Синюк употребил алкоголь и сел за руль каршерингового авто. При этом ранее его подвергли наказанию за невыполнение требований должностного лица. Автомобилист отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге десять суток ареста получил 18-летний студент. Он сел за руль каршерингового Kia Rio без водительских прав.