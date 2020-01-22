Маргарита Симоньян госпитализирована со спонтанным пневмотораксом

Маргарита Симоньян госпитализирована со спонтанным пневмотораксом
Фото: Скриншот YouTube

Главного редактора издания Russia Today (RT) Маргариту Симоньян экстренно доставили в институт имени Склифосовского. Врачи диагностировали у нее спонтанный пневмоторакс.

Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, журналистку поместили в реанимацию для экстренных больных, где решается вопрос о ее дальнейшем лечении. По данным издания, Симоньян, скорее всего, прооперируют.

Ранее СМИ сообщали, что руководителя RT госпитализировали из-за проблем с сердцем. Однако, оказалось, что у нее спонтанный пневмоторакс — резкое скопление воздуха вокруг легких, который, из-за боли в груди, сначала можно спутать с проблемами с сердцем.

Маргарита Симоньян уже прокомментировала новости о своей госпитализации в Telegram, заявив, что у нее не может быть сердечных проблем, поскольку «у нее нет сердца».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Галина Польских назвала ошибкой сообщения о своей госпитализации.

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Маргарита Симоньян госпитализирована со спонтанным пневмотораксом
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