Галина Польских назвала ошибкой сообщения о своей госпитализации

Народная артистка России, актриса театра и кино Галина Польских прокомментировала сообщения СМИ о своей госпитализации.

Ранее российские СМИ сообщали, что 80-летней Галине Польских стало плохо и ей пришлось вызвать бригад скорой помощи. В ответ на это актриса лично прокомментировала слухи, заявив РИА Новости, что она здорова и сейчас находится дома — госпитализация не планируется.

Галина Польских известна отечественным зрителям по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Суета сует», Человек с бульвара Капуцинов» и другим. Ее первой работой в кино стала роль школьницы Тани Сабанеевой в картине «Дикая собака Динго». За всю свою кинокарьеру она снялась в более чем 140 фильмах и сериалах.

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