Магнитное поле нашей планеты оказалось на миллиард лет старше

Магнитное поле нашей планеты оказалось на миллиард лет старше
Земля. Фото: pixabay

Научные сотрудники из Рочестерского университета США провели исследование, которое показало, что магнитное поле Земли появилось на миллиард лет раньше, чем считалось ранее.

Как пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые выяснили, что Земля обзавелась собственным магнитным полем 4,2 миллиарда лет назад. По мнению исследователей, это связано с осаждением в жидком ядре планеты различных соединений.

Исследователи изучили найденные на западе Австралии древнейшие породы, из которых извлекли цирконы — кристаллы, образующиеся и разрушающиеся при очень высоких температурах. Определив их возраст, ученые узнали силу магнитного поля в момент их образования.

Так, в образовавшихся более четырех миллиардов лет назад цирконах нашли следы сильного магнитного поля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северный магнитный полюс Земли смещается от Канады к Сибири.

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