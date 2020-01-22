Коллекторов могут привлечь к сбору долгов по ЖКХ

Коллекторские агентства могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ. Инициатива отражена в новой версии законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.
Документ был разработан на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, пишет «Коммерсантъ». Окончательная версия законопроекта пока не представлена.
С критикой инициативы выступила партия «Единая Россия». По словам депутата Госдумы Анны Кувычко, на деятельность коллекторов продолжают поступать жалобы. Зачастую они решают вопросы не совсем законными методами, а иногда жестокими.
«Поэтому я выступаю за дальнейшее обсуждение данной ситуации с новым составом Правительства и участниками рынка ЖКХ», — приводит слова Кувычко пресс-служба «Единой России».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме РФ внесли законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств.