Коллекторов могут привлечь к сбору долгов по ЖКХ

Коллекторов предложили привлечь к взысканию долгов за ЖКХ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Коллекторов предложили привлечь к взысканию долгов за ЖКХ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Коллекторские агентства могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ. Инициатива отражена в новой версии законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Документ был разработан на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, пишет «Коммерсантъ». Окончательная версия законопроекта пока не представлена.

С критикой инициативы выступила партия «Единая Россия». По словам депутата Госдумы Анны Кувычко, на деятельность коллекторов продолжают поступать жалобы. Зачастую они решают вопросы не совсем законными методами, а иногда жестокими.

«Поэтому я выступаю за дальнейшее обсуждение данной ситуации с новым составом Правительства и участниками рынка ЖКХ», — приводит слова Кувычко пресс-служба «Единой России».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме РФ внесли законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств.