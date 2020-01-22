Юлия Шик стала претенденткой на должность детского омбудсмена в Петербурге

Юлия Шик стала претенденткой на должность детского омбудсмена в Петербурге
Юлия Шик. Фото: instagram.com/shikjulia2

Депутат ЗакСа Петербурга Елена Киселева выдвинула на должность детского омбудсмена кандидатуру Юлии Шик, сотрудницы аппарата парламента.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова Киселевой, хоть у Шик и мало управленческого опыта, зато она по себе знает об отобранных детях, как за них бороться, и как победить в этой борьбе. По словам Киселевой, Шик достойна быть уполномоченным по правам ребенка и вполне сможет справиться с работой на этой должности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатора Анну Митянину выдвинули на пост детского омбудсмена. Беглов отметил, что пост уполномоченного по правам ребенка должен занимать человек, сведущий не только в защите прав детей, но и в юриспруденции в целом, чтобы выдвигать инициативы для решения подобных проблем на федеральном уровне.

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