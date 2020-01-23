В Петербурге ликвидирована группа автоподставщиков-лжеполицейских

Четверо безработных жителей Петербурга подозреваются как минимум в одном эпизоде автоподставы, когда водитель был обманут на 1,5 млн рублей.

Как сообщили в главке МВД России по Петербургу и Ленобласти, 22 января правоохранители задержали четырех неработающих граждан в возрасте от 32 до 43 лет.

По версии полиции, в тот же день подозреваемые инсценировали автоподставу и мошенническим путем похитили 1.5 млн рублей у петербуржца. События произошли возле дома №15 по Лесному проспекту, где злоумышленники разыграли наезд на одного из них. Соучастник догнал водителя «Мерседес GLE 350» и заявил, что видел как тот сбил пешехода, попросив вернуться на место «ДТП».

Мнимый потерпевший представился водителю полковником МВД и пожаловался на разбитые часы за 1,5 млн рублей. Во избежание наказания за якобы совершенное ДТП злоумышленник потребовал от него деньги в качестве компенсации.

Обманутый водитель направился в ближайшее отделение банка и снял требуемую денежную сумму и передал злоумышленникам.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. У подозреваемых изъяты денежные средства и реплика поврежденных брендированных часов.

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