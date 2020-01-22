В Московском районе полицейские задержали лжеминера Пулково

В Московском районе полицейские задержали лжеминера Пулково
Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Фото: Baltphoto

Стражи порядка в Московском районе Петербурга задержали нарушителя, оставившего ложное сообщение о минировании аэропорта Пулково.

Анонимный звонок в правоохранительные органы поступил в понедельник, 20 января. Неизвестный рассказал, что петербургскому аэропорту грозит опасность. Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и выехали в Пулково. Обследовав аэропорт, в нем не нашли никаких опасных веществ и предметов.

Стражам порядка удалось выследить звонок, поступивший из дома №89 по Пулковскому шоссе. В одной из квартир по этому адресу полиция обнаружила безработного 34-летнего петербуржца в нетрезвом состоянии. В его отношении возбудили уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что систематические сообщения о ложном минировании вновь распространяются по Петербургу. Во вторник, 21 января, из-за этого эвакуировали более 12 тысяч человек.

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