В Московском районе полицейские задержали лжеминера Пулково

Стражи порядка в Московском районе Петербурга задержали нарушителя, оставившего ложное сообщение о минировании аэропорта Пулково.

Анонимный звонок в правоохранительные органы поступил в понедельник, 20 января. Неизвестный рассказал, что петербургскому аэропорту грозит опасность. Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и выехали в Пулково. Обследовав аэропорт, в нем не нашли никаких опасных веществ и предметов.

Стражам порядка удалось выследить звонок, поступивший из дома №89 по Пулковскому шоссе. В одной из квартир по этому адресу полиция обнаружила безработного 34-летнего петербуржца в нетрезвом состоянии. В его отношении возбудили уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что систематические сообщения о ложном минировании вновь распространяются по Петербургу. Во вторник, 21 января, из-за этого эвакуировали более 12 тысяч человек.