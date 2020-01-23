«Семейный подряд»: состав акционеров «Деловых Линий» изменился в очередной раз

На фоне судебных исков от бывшего партнера совладелец «Деловых линий» «перевесил» свои активы на родственников.

Как сообщил «Деловой Петербург» , 30 декабря прошлого года Александр Богатиков (131 место в рейтинге миллиардеров по версии этой же газеты) стал значительно беднее. Он в 10 раз уменьшил свою долю в ООО «0578 Холдинг», которое контролирует крупнейшего грузоперевозчика страны «Деловые линии». Предприниматель почти безвозмездно уступил актив стоимостью в миллиарды рублей близким родственникам. По мнению экспертов, Богатиков мог сделать это для того, чтобы не потерять активы в арбитражном споре с экс-компаньоном Михаилом Хабаровым.

В 2020 год «Деловые линии» вступили с новой структурой собственников. Изменения произошли как в уставном капитале, так и в составе участников ООО «АБ Групп», которая владеет 43% в ООО «0578 Холдинг» и, соответственно, почти половиной «Деловых линий».

Ранее являвшийся единственным владельцем «АБ Групп» Александр Богатиков, увеличив уставный капитал общества с 10 тысяч рублей до миллиона, передал по 30% участия в фирме Александру Богатикову-старшему, Андрею и Эльвире Богатиковым. Это отец, брат и мать предпринимателя. Себе бизнесмен оставил только 10-процентную долю, то есть означенные 4,3% в группе Деловые линии.

Как отмечает ДП, этот «манёвр по созданию семейного подряда» мог понадобиться Богатикову в связи с исками от Михаила Хабарова. Бывшие деловые партнёры конфликтуют с конца 2017 года, когда группа, заплатив 1,7 млрд.рублей фискальной задолженности, сменила материнскую компанию на «0578 Холдинг». В результате имеющий право на долю в «Деловых линиях» Михаил Хабаров лишился его в новой структуре собственников. Теперь она выглядит так: 43% у «АБ Групп», то есть у семьи Богатиковых, 25% у ООО, принадлежащего Магомедрасулу Гаджиеву, по 12,5% у фирм, подконтрольных Григорию Гурарию и Татьяне Башмаковой, а оставшиеся 7% – у компании юриста Александра Кобзева.

Защищая свои интересы, Хабаров инициировал подачу двух исков в Лондонский международный третейский суд (LCIA). Первый подан офшором Solarstones, намеревающимся взыскать со структур Богатикова $25 млрд. за услуги по управлению «Деловыми линиями». Второй – фирмой Caledor Consulting, которая апеллирует к документам, подписанным между Хабаровым и Богатиковым и предусматривавшим опцион первого на выкуп 30% федерального грузоперевозчика.

Если LCIA встанет на сторону Хабарова, то Богатикову придётся исполнять судебные решения, считают юристы. Так, партнёр фирмы Enforce Law Company Антон Марткочаков отмечает, что ассортимент инструментов для исполнения вердиктов международных судов на территории России обширен. В качестве примера специалист приводит кейс британского транспортного предприятия Silverburn Shipping, через арбитраж изъявшего своё судно у ООО «Судоходная компания «Арк»». Российское общество пыталось оспорить решение LCIA, однако потерпело неудачу.

В свою очередь, партнёр фирмы Nektorov, Saveliev & Partners Роман Макаров указывает на то, что вынесенный лондонской инстанцией вердикт «будет исполнен в нашей стране с большей вероятностью, нежели решение государственного суда Великобритании». «В целом, приводится в исполнение около 90% решений», — делится статистикой эксперт.

Вероятно, Александр Богатиков осознал высокие риски потери актива и посчитал целесообразным передать контроль за «Деловыми линиями» родным, размыв свою долю в «АБ Групп».

По примерной оценке, стоимость 90% в ООО «АБ Групп» – а столько и получила семья предпринимателя – может достигать более 9 млрд. рублей. Однако отец, мать и брат Богатикова, если верить ЕГРЮЛ, потратили на приобретение доли в фирме всего миллион рублей. Причём сам Александр-младший, похоже, не извлёк материальной выгоды из сделки и чуть ли не вышел из бизнеса, который генерирует до 50 млрд выручки ежегодно.

Насколько подобная тактика защиты судебных рисков может быть успешной? Эксперты сходятся во мнении, что что сделки, совершаемые на фоне судебных споров всегда вызывают вопросы, тем более, если они происходят на условиях не типичных для рынка. Такие «перевешивания» активов вполне можно «развернуть».

Как будут развиваться события в случае с «Деловыми Линиями», учитывая что этот конфликт длится уже больше двух лет и вероятно, входят в финальную фазу, мы сможем узнать весьма скоро, включая те его подробности, которые пока, до решения суда, не разглашаются сторонами. В истории смены собственников компании с момента начала корпоративного конфликта много открытых вопросов.