Стендапер Долгополов уехал из России из-за проверок МВД

Воронежский стендап-комик Александр Долгополов решил покинуть Россию после организации МВД доследственной проверки видео его выступления. Видео проверяют на предмет оскорбления чувств верующих.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Леонида Соловьева, представляющего интересы стендапера, Долгополов покинул территорию Российской Федерации. Защитник добавил, что пока, насколько ему известно, уголовного дела в отношении комика возбуждено не было.

Соловьев также отметил, что полиция организовала проверку одного из его выступлений после заявления гражданина, который усмотрел в выступлении оскорбление чувств верующих.

Речь идет о выступлении в петербургском клубе HopHead Tap Room в феврале прошлого года, на котором Долгополов шутил о религии о политике, при этом используя ненормативную лексику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комика Долгополова проверяют на оскорбление чувств верующих.