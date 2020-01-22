Комика Долгополова проверяют на оскорбление чувств верующих

Комика Долгополова проверяют на оскорбление чувств верующих
Александр Долгополов в Петербурге. Фото: gazeta.spb.ru

Причиной интереса к стендап-комику Александру Долгополову стало обращение об оскорблении чувств верующих. Внимание полиции привлекло его выступление в баре HopHead Tap Room в Петербурге.

В полицию поступило сообщение о том, что комик мог оскорбить чувства верующих, пишут РИА Новости. Обращение в ведомство подал неназванный гражданин.

«В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» из городской прокуратуры поступило обращение гражданина по факту распространения в сети интернет информации, оскорбляющей чувства верующих», — сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Запись выступления опубликована на YouTube под названием «Александр Долгополов — Новый час шуток». Ролик был снят в феврале 2019 года и опубликован в апреле. Посмотреть его успели более 2,5 млн раз.

Долгополов шутит о политике, религии и на остро социальные темы. Прежде внимание полиции он не привлекал.

Ранее Александр Долгополов рассказал, что напуган из-за уведомления МВД.

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