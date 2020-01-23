Малышева рассказала, кому надо боятся коронавируса

Малышева рассказала, кому надо боятся коронавируса
Малышева советует россиянам не переживать. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Телеведущая уверяет, что россиянам вряд ли что-то угрожает.

Об этом стало известно 22 января. Своими размышлениями телеведущая Елена Малышева поделилась в Instagram-аккаунте. Она написала, что не понимает, почему россияне так переживают из-за вируса. Он угрожает разве что китайцам и людям, которые собираются ехать в Китай. Малышева подчеркнула, что это – не ее мнение, а информация от одного из самых известных инфекционистов России в личной беседе. Эксперт заявил, что российские врачи не спешат бить тревогу.

Гражданам, собирающимся в путешествие, советуют взять с собой маски и антисептики. Стоит как можно чаще мыть руки и отказаться от контактов с посторонними людьми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева прокомментировала список продуктов, вызывающих бессонницу. По ее словам, глюкоза быстро всасывается в кровь и превращается в жир, если не расходуется в мышцах.

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Елена Малышева коронавирус
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