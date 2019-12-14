Малышева прокомментировала список продуктов, вызывающих бессонницу

Малышева прокомментировала список продуктов, вызывающих бессонницу
Елена Малышева. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, к чему может привести чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов.

Это может привести к ожирению, атеросклерозу и онкологическим заболеваниям. По ее словам, глюкоза быстро всасывается в кровь и превращается в жир, если не расходуется в мышцах.

«Бессонница кажется легкой мелочью на фоне более серьезных проблем со здоровьем», — отметила она, сообщает «URA.RU».

Она отметила, что употреблять рафинированные углеводы нужно в умеренных количествах.

Накануне американские исследователи пришли к выводу, что к нарушениям сна приводит употребление продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов. Бессонница напрямую связана с повышенным содержанием сахара в крови. Организм выделяет инсулин, который, снижая уровень сахара, способствует выбросу гормонов адреналина и кортизола, что становится причиной нарушений сна. А рафинированные углеводы, такие как хлеб или рис, приводят к повышению уровня сахара в организме.

По результатам исследований, благоприятно влияют на сон овощи, фрукты и продукты с высоким содержанием клетчатки. Сделанные выводы могут помочь избавиться от бессонницы гораздо менее затратными способами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский генетик рассказал о разработке нового приложения онлайн-знакомств, который подбирает пары исходя из анализа ДНК.

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