В Петербурге появился памятник «Дуракам каршеринга»

Кто-то оставил автомобиль посреди грязи. Люди не понимают, как можно быть таким непредусмотрительным.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что каршеринговый автомобиль бросили на грунтовой дороге посреди грязи. Судя по всему, машина не смогла дальше ехать, поэтому водитель оставил ее и ушел на своих двоих. Местные жители уже вызвали спецслужбы, которые должны убрать автомобиль.

«Рядом с музеем «Борщевика» на берегу Охты, появился памятник «Дуракам каршеринга»»,

—иронизируют петербуржцы.

Они отмечают, что стоит опасаться каршерингов, потому что они частенько попадают в ДТП и различные инциденты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе в аварии пострадал один человек. Автомобиль оказался на тротуаре после столкновения с другим участником движения.