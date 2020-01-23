В Петербурге появился памятник «Дуракам каршеринга»

В Петербурге появился памятник &#171;Дуракам каршеринга&#187;
Машине не преодолела горку. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Кто-то оставил автомобиль посреди грязи. Люди не понимают, как можно быть таким непредусмотрительным.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что каршеринговый автомобиль бросили на грунтовой дороге посреди грязи. Судя по всему, машина не смогла дальше ехать, поэтому водитель оставил ее и ушел на своих двоих. Местные жители уже вызвали спецслужбы, которые должны убрать автомобиль.

«Рядом с музеем «Борщевика» на берегу Охты, появился памятник «Дуракам каршеринга»»,

—иронизируют петербуржцы.

Они отмечают, что стоит опасаться каршерингов, потому что они частенько попадают в ДТП и различные инциденты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе в аварии пострадал один человек. Автомобиль оказался на тротуаре после столкновения с другим участником движения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп каршеринговый автомобиль памятник
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вылечившийся от коронавируса китаец рассказал первых симптомах
В Петербурге появился памятник «Дуракам каршеринга»
Желтый спорткар врезался в ГАЗель на Богатырском проспекте
В Кировском районе нашли угнанный автомобиль с «сюрпризом»
Семак собирается уходить из «Зенита»
Сотрудника полиции в Петербурге задержали за присвоение квадроцикла
Россельхознадзор изъял более 500 кг незаконных продуктов в ручной клади
Малышева рассказала, кому надо боятся коронавируса