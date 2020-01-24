На Руставели Volkswagen Polo вылетел из тоннеля и пропахал 200 метров газона

Водитель и пассажир с места происшествия сбежали. Фото: vk.com/spb_today

Водитель и пассажир с места происшествия сбежали. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 24 января в Калининском районе произошло ДТП с участием автомобиля марки Volkswagen Polo.

Как сообщили очевидцы, иномарка вылетела из тоннеля на улице Руставели и «пропахала» газон до встречи с трамвайными рельсами. Водитель и пассажир с места происшествия сбежали.

«На Руставели Фольксваген Поло вылетел из тоннеля. Водитель и пассажир сбежали. Пропахали метров 150-200», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд.