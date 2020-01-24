Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Китай

Туристам из России не рекомендовано отправляться в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации в этой стране. Об этом сообщается на сайте российского Роспотребнадзора.

Ведомство советует туристам не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, а также не посещать зоопарки и культурно-массовые мероприятия с участием животных.

По последним данным, число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 25. Число заболевших вирусной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, составляет 830 человек.

Самый крупный город Центрального Китая, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, теперь закрыт для выезда. Въезд туда ограничен. В целях предотвращения распространения болезни власти Китая ввели бессрочный запрет на поездки. В частности, приостановлены все авиарейсы, отправление поездов и автобусов из Уханя. Кроме того, отменены рейсы междугородних автобусов, направляющихся в город. Ухань — столица провинции Хубэй, его население превышает 11 млн человек. Решение закрыть город принято на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что смертельный коронавирус, бушующий сейчас в Китае, существовал всегда.