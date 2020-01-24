Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Китай

Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Китай
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 25. Фото: Pixabay

Туристам из России не рекомендовано отправляться в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации в этой стране. Об этом сообщается на сайте российского Роспотребнадзора.

Ведомство советует туристам не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, а также не посещать зоопарки и культурно-массовые мероприятия с участием животных.

По последним данным, число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 25. Число заболевших вирусной пневмонией, вызванной новым коронавирусом, составляет 830 человек.

Самый крупный город Центрального Китая, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, теперь закрыт для выезда. Въезд туда ограничен. В целях предотвращения распространения болезни власти Китая ввели бессрочный запрет на поездки. В частности, приостановлены все авиарейсы, отправление поездов и автобусов из Уханя. Кроме того, отменены рейсы междугородних автобусов, направляющихся в город. Ухань — столица провинции Хубэй, его население превышает 11 млн человек. Решение закрыть город принято на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что смертельный коронавирус, бушующий сейчас в Китае, существовал всегда.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вирус Китай роспотребнадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые: Стресс действительно делает волосы седыми
Очевидцы: На парковке ТРК «Лето» собрались пожарные машины и скорая
Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Китай
На Руставели Volkswagen Polo вылетел из тоннеля и пропахал 200 метров газона
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае выросло до 25
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двух малышей
На Будапештской Водитель «Делимобиля» влетел в Suzuki SX4 и сбежал
Автобус столкнулся с двумя легковушками на пересечении Подвойского и ...