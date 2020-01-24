Ученые: Стресс действительно делает волосы седыми

Ученые: Стресс действительно делает волосы седыми
Эта теория подтверждается опытом над мышами. Фото: pixabay

Ученые подтвердили, что стресс действительно делает седыми волосы.

Эта теория подтверждается опытом над мышами. Мышей регулярно помещали в экстремальные для них условия. В частности, налысо побритых животных запирали в замкнутом пространстве, качали клетки из стороны в стороны или вкалывали жгучий токсин, сообщает Nature.

Через определенный период времени мыши начали седеть.

По словам ученых, это связано со стволовыми клетками, из которых образуются меланоциты – клетки, производящие пигмент меланин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что немецкие ученые из Центра регенеративной терапии Технического университета Дрездена провели исследование, благодаря которому стало известно как вернуть мозгу потерянные когнитивные функции, а также замедлить процессы старения мозга.

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