Десять городов в Китае приостановили транспортное сообщение

Десять китайских городов приостановили транспортное сообщение в провинции Хубей.

Ранее власти Китая закрыли город Ухань. Теперь к нему добавились еще девять городов: Хуанши, Эньши, Чиби, Сяньтао, Хуанган, Чжицзян, а также Эчжоу, Цяньцзян и Сяньнин, сообщает РИА «Новости».

В некоторых городах приостановлено железнодорожное сообщение, где-то ограничено движение автобусов и водного транспорта, не ездят междугородние автобусы.

Самый крупный город Центрального Китая — Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, теперь закрыт для выезда. Въезд туда ограничен. В целях предотвращения распространения болезни власти Китая ввели бессрочный запрет на поездки. В частности, приостановлены все авиарейсы, отправление поездов и автобусов из Уханя. Кроме того, отменены рейсы междугородних автобусов, направляющихся в город. Ухань — столица провинции Хубэй, его население превышает 11 млн человек. Решение закрыть город принято на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране значительно растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что смертельный коронавирус, бушующий сейчас в Китае, существовал всегда.