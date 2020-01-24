Стало известно, какие фрукты и овощи россияне покупают чаще всего

В 2019 году россияне чаще всего покупали бананы и картофель. Об этом сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».

На втором месте в этом рейтинге находится яблоко. Также среди популярных фруктов у россиян оказались апельсины, лимоны и мандарины. Далее следует виноград, груши, гранат, персики и киви.

В список популярных овощей, кроме картофеля, попали огурцы, морковь и капуста.

Реже всего россияне покупали помидоры, свеклу, баклажаны, перец.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России может подорожать хлеб и овощи. По словам экспертов, рост цен обусловлен снижением дохода населения всей страны. Вместе с тем в 2020 году повысится спрос и на базовые продукты питания. Аналитики отметили, что чаще всего это приводит к подорожаниям.