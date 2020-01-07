В России могут подорожать хлеб и овощи

В России может подорожать хлеб и овощи. По словам экспертов, рост цен обусловлен снижением дохода населения всей страны.

Вместе с тем в 2020 году повысится спрос и на базовые продукты питания. Аналитики отметили, что чаще всего это приводит к подорожаниям.

Как сообщает «Ura.ru», в большей степени ценовые изменения коснутся выпечки, яиц, овощей, фруктов, а также разных видов круп. Эксперты предположили, что прежде всего подорожают овощи открытого грунта. Речь идет о картофеле, моркови, луке и свекле. Также может повыситься стоимость на свинину, в случае, если спрос и существующее эмбарго сохранятся.

Стоимость на многие продукты могут снизиться лишь в том случае, если произойдет упрощение правил импорта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в России может вырасти стоимость бананов.