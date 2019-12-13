Бананам в России грозят подорожание и дефицит из-за мух-горбаток

Россельхознадзор предупредил о возможном запрете на ввоз в Россию бананов из Эквадора. На них приходится почти 98% поставок. Ограничение может привести к повышению цен и сокращению объема спроса.

Причиной этого стали участившиеся случаи обнаружения многоядных мух-горбаток в бананах из Эквадора. В целях безопасности Россельхознадзор готов ограничить ввоз.

«Для рынка это будет очень чувствительно и безусловно отразится на ценах. Быстро заменить Эквадор на кого-то другого не получится, особенно, если учесть его долю в общем объеме поставок — почти 98% по данным на 2019 год. Контракты, как правило, заключаются заранее и искать поставщиков будет непросто, потому что производители бананов имеют контракты с другими покупателями и им где-то придется искать дополнительные объемы. Это серьезная проблема», — рассказал gazeta.spb.ru аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

В случае запрета рост цен почти неизбежен. Спрос на бананы в России достаточно стабильный и почти не меняется по годам и месяцам. С учетом возможного дефицита товара стоимость его может возрасти. Когда проблема будете решена и поставки возобновятся, цены вероятно вернутся на прежний уровень, отметил Коренев.

Мухи-горбатки были обнаружены в бананах, поступивших в Петербург из Эквадора 11 декабря. Зараженными оказались две партии.

«Случаи выявления многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)) в бананах из Эквадора приняли системный характер», — отметили в Россельхознадзоре.

Многоядные мухи-горбатки способны вызывать миазы у домашних животных и человека. Поселяются они в кожных ранах, кишечнике, легких, на слизистой оболочки глаз и в органах мочеполовой системы. Вредитель также является переносчиком холеры.