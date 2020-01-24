Названы самые популярные седаны в Петербурге

На первом месте в этом списке находится Hyundai Solaris. Фото: Hyundai

На первом месте в этом списке находится Hyundai Solaris. Фото: Hyundai

Появился рейтинг самых популярных седанов у петербуржцев. На первом месте в этом списке находится Hyundai Solaris.

Далее следует Volkswagen Polo, в котором ценят доступность в обслуживании и надежность. Тройку лидеров замыкает корейский седан Kia Rio.

В топ-10 попали также Renault Logan, Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии, Ford Focus и Kia Cerato.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что составлен рейтинг 250 моделей машин по средневзвешенной цене, который учитывает объемы продаж за прошедшие 5 месяцев 2019 года и цены по каждой модификации.