При пожаре в Ленобласти пострадал мужчина

О случившемся рассказали в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ленобласти. Восемь спасателей боролись с огнем, который охватил площадь в 40 квадратных метра

В Ленинградской области в Гатчинском районе произошло ЧП. Все случилось ночью в посёлке Кобралово.

В результате пожара пострадал 48-летний мужчина. Он был госпитализирован с ожогами головы и кистей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд. Авария случилась в ночь на пятницу, 24 января, у дома №21 по Бухарестской улице. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что автомобиль марки Audi врезался сзади в авто Mercedes.