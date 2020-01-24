Полиция опровергла сообщения об избиении медийной личности на Заставской

Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти опровергло сообщения о нападении на медийную личность на Заставской улице. Об избиении известной персоны ранее рассказали в соцсетях.

В полиции пояснили, что 23 января на Заставской произошел бытовой конфликт. Причиной его, по предварительным данным, стал автомобиль Porsche, водитель которого решил проехать по тротуару.

Ссора между мужчинами переросла в драку. Разнять участников помогла полиция. После чего обе стороны конфликта были доставлены для разбирательства в отдел.

«Телефонограмм из медучреждений в отношении участников инцидента не поступало. С заявлениями по данному факту в полицию никто не обращался», — уточнили в пресс-службе петербургского главка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после конфликта на Заставской улице возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».