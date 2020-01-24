В Невском районе ночью сгорела иномарка

В Невском районе ночью сгорела иномарка
О случившемся рассказали в МЧС. Фото: pixabay.com

В Невском районе Петербурга ночью, 24 января, произошло ЧП. В пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу сообщили о том, что загорелся автомобиль Mercedes.

Все случилось у дома № 15 на проспекте Большевиков.

Тушением пожара занимались восемь спасателей и две единицы техники.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что руководителя Фонда капремонта оштрафовали за несоблюдение сроков. В Северной столице прокуратура проверила Фонд капремонта на исполнение требований бюджетного законодательства. Речь идет о субсидиях, которые были выделены из бюджета города на ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

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