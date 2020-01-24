Мединский и Орешкин назначены помощниками президента

Мединский и Орешкин назначены помощниками президента
Максим Орешкин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении бывшего главы Минэкономразвития Максима Орешкина и экс- руководителя Министерства культуры Владимира Мединского помощниками главы государства.

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак получил должность руководителя администрации президента.

Указы о назначении опубликованы на сайте Кремля.

В среду, 15 января, Дмитрий Медведев заявил, что все правительство России в полном составе уйдет в отставку. Заявление прозвучало после слов президента о необходимости изменить Конституцию. По словам премьера, все ответственные решения, связанные с изменением Конституции, должны остаться только за российским лидером. Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.

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