В Гатчине каршеринг на полном ходу врезался в столб

Утром 24 января на улице Чехова в Гатчине в Ленобласти произошло ДТП с участием автомобиля сервиса каршеринга. О случившемся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
«В Гатчине очередной каршеринг кончился», — пишет автор поста.
На место происшествия прибыли скорая и сотрудники ДПС. Информация о пострадавших уточняется.
Судя по опубликованным фотографиям, у машины помят капот.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд.