В Гатчине каршеринг на полном ходу врезался в столб

В Гатчине каршеринг на полном ходу врезался в столб
ДТП в Гатчине. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Утром 24 января на улице Чехова в Гатчине в Ленобласти произошло ДТП с участием автомобиля сервиса каршеринга. О случившемся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«В Гатчине очередной каршеринг кончился», — пишет автор поста.

На место происшествия прибыли скорая и сотрудники ДПС. Информация о пострадавших уточняется.

Судя по опубликованным фотографиям, у машины помят капот.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд.

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