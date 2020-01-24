В Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров. Об этом заявила сопредседатель профильной рабочей группы по Конституции России Талия Хабриева.

«Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется, — объяснила она, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ. Он отметил, что Конституция была принята десятки лет назад и с тех пор многое изменилось. Также он отметил, что нужно закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий. Президент предложил вынести на обсуждение ряд поправок и подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

В первом чтении законопроекта за внесение изменений в Конституцию проголосовали 432 депутата. Ко второму в него должны будут внести ряд поправок. Планируется, что новый законопроект вступит в силу уже в конце февраля 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.