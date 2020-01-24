Троих рецидивистов задержали на Софийской за кражу Kia Optima

Подозреваемых в автоугоне задержали во Всеволожске. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Подозреваемых в автоугоне задержали во Всеволожске. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали троих рецидивистов, подозреваемых в краже седана среднего класса. Полиция считает, что они причастны к угону автомобиля Kia Optima.

Седан был похищен 21 января у дома 1 по улице Магистральной во Всеволожске. Обнаружить автомобиль удалось в четверг, 23 января, на Софийской улице.

Троих подозреваемых задержали около 10 вечера. Ими оказались безработные мужчины в возрасте от 37 до 48 лет. Все они ранее были судимы за имущественные преступления.

«Похищенный автомобиль изъят. В нем обнаружено спецоборудование для угона», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Полиция устанавливает причастность подозреваемых к аналогичным эпизодам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали троих мужчинмужчин, подозреваемых в краже иномарок на юго-западе.