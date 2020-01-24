Мосгорсуд частично снял арест с акций экс-министра Абызова

Мосгорсуд снял арест с части акций по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, установив, что они принадлежат не ему, а ряду юрлиц.
«В части принадлежности ряда ценных бумаг исключить их принадлежность Абызову, в остальном установить срок ареста с запретом пользоваться акциями до 25 июня. В остальной части оставить без изменения»- заявила судья, сообщает ТАСС.
Ранее в Москве были арестованы банковские счета бывшего министра без портфеля Михаила Абызова. Сумма на счетах составляет €121,7 млн, или 8,7 млрд рублей по текущему курсу евро. В начале апреля суд арестовал 437 млн рублей на его счетах, два дома с земельными участками в Московской области, три квартиры и другую недвижимость. В середине июня этот список дополнился акциями АО «Промышленные технологии» стоимостью около 160 тыс. рублей.
Абызова обвиняют в создании преступной группировки с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Абызов с подельниками обманул акционеров двух энергетических компаний, украл и вывел за границу 4 млрд рублей. Адвокаты бывшего министра пытались убедить суд отпустить его под домашний арест, предлагая залог размером 1 млрд рублей. За Абызова ходатайствовали Анатолий Чубайс, Аркадий Дворкович, Наталья Тимакова и Александр Волошин, однако все это не помогло.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что со счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, находящегося под арестом, пытались снять деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам при председателе СК Сергея Степанова.