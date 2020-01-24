Мосгорсуд частично снял арест с акций экс-министра Абызова

Мосгорсуд снял арест с части акций по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, установив, что они принадлежат не ему, а ряду юрлиц.

«В части принадлежности ряда ценных бумаг исключить их принадлежность Абызову, в остальном установить срок ареста с запретом пользоваться акциями до 25 июня. В остальной части оставить без изменения»- заявила судья, сообщает ТАСС.