Полиция задержала автоугнощика под Псковом: его ждет суд

Полиция задержала автоугнощика под Псковом: его ждет суд
Возбуждено уголовное дело.Фото:pixabay.com

В Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года злоумышленник угнал грузовой микроавтобус со строительной техникой со стройки, на которой он работал. После угона злоумышленник покинул город. Об этом сообщает следствие.

Мужчина был задержан в Псковской области. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины были направлены в суд прокуратурой Красносельского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд. Авария случилась в ночь на пятницу, 24 января, у дома №21 по Бухарестской улице.

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