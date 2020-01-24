Суд в Петербурге впервые обязал опровергнуть пост в Instagram

Арбитражный суд обязал индивидуального предпринимателя из Петербурга опубликовать опровержение в Instagram. Случай этот, похоже, стал первым в Северо-Западном федеральном округе.

История началась в апреле 2019 года, пишет АБН. Индивидуальный предприниматель Татьяна арендовала у частной компании помещение в Кировске. Разместить на двух этажах площадью 1 тыс. 471 кв. м она планировал гостиницу.

Татьяна оплатила страховой депозит 400 тыс. рублей. Все шло хорошо, пока на почту ей не пришло дополнительное соглашение, «пункты которого были обусловлены специфическим видом деятельности арендатора, а именно, предоставление услуг гостиницы».

Бизнес-леди такой расклад, похоже, не устроил. Она подала претензию о расторжении договора аренды «в связи с кабальными условиями». Стороны обменялись взаимными денежными претензиями. После чего в Instagram на странице, которая, похоже, принадлежит Татьяне, появился пост с критикой арендатора.

Информация эта дошла до компании. Арендатор обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованиям обязать Татьяну опубликовать опровержения. Фото и видео, размещенные в соцсети, он посчитал порочащими его деловую репутацию.

Суд арендатора поддержал. По данным АБН, случай этот стал первым подобным в СЗФО. Практика опровержений в соцсетях в России стала возможна в 2019 году, когда в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс ввели наказание за отказ публиковать опровержение. Первый случай опровержения в Instagram произошел в 2019 году в Республике Коми, последний — во Владивостоке в сентябре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд обязал три петербургских СМИ опубликовать опровержение.