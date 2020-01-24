Нетаньяху: Иран скрывал информацию по крушению украинского Boeing

Иран сразу знал, что это его силы сбили украинский Boeing, но скрывал эту информацию. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Иран с первого момента знал, что его силы сбили ваш самолёт. Они попытались скрыть это, они скрыли это на 48 часов, пока они не были вынуждены признать это. Я думаю, это многое говорит о том, какой это режим «, — заявил Нетаньяху.

Рано утром 8 января украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. На борту самолета находились 176 человек. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту находились граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский самолет был сбит случайно. В заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана сообщили, что самолет был сбит из-за того, что пролетал рядом с важным военным объектом. В официальном заявлении говорится, что это произошло в «условиях повышенной боевой готовности». Повышенная боевая готовность была связана с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

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